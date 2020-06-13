Об этом сообщили в мониторинговой миссии ООН по правам человека.

«Он провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством, и пытался снова воссоединиться со своей семьей в Донецке», — говорится в сообщении.

В Миссии отметили, что с 10 июня, после того, как правительство возобновило работу КПВВ, человек ждал возможности пересечь линию соприкосновения. Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ и хотел на следующий день попасть на территорию, контролируемую самопровозглашенной «ДНР». Через несколько часов он умер от сердечного приступа.