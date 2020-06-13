У контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе в Марьинке ночью 12 июня скончался мужчина 1961 года рождения. Он ехал в оккупированный Донецк к семье.
Об этом сообщили в мониторинговой миссии ООН по правам человека.
«Он провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством, и пытался снова воссоединиться со своей семьей в Донецке», — говорится в сообщении.
В Миссии отметили, что с 10 июня, после того, как правительство возобновило работу КПВВ, человек ждал возможности пересечь линию соприкосновения. Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ и хотел на следующий день попасть на территорию, контролируемую самопровозглашенной «ДНР». Через несколько часов он умер от сердечного приступа.
«Эта трагическая смерть является еще одним напоминанием о настоятельной необходимости позволить гражданским лицам с чрезвычайными гуманитарными потребностями пересекать линию соприкосновения, пока не будут сняты ограничения по передвижению, связанные с COVID-19. Мы призываем все вовлеченные стороны по обе стороны линии соприкосновения способствовать пересечению по гуманитарным основаниям», — отметили в Миссии.
Напомним, с 10 июня Украина частично возобновила пропуск людей и транспортных средств через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка».
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