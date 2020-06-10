Пограничные подразделения из состава Объединенных сил в 11:00, согласно приказу командующего ООС, начали пропуск через линию разграничения в определенных контрольных пунктах въезда-выезда, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГПСУ.

По состоянию на 13:00 на временно оккупированную территорию Украины через контрольный пункт «Марьинка» был пропущен один человек на автомобиле, однако через некоторое время боевики его вернули.

Затем еще 5 человек были пропущены в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. Сейчас они ожидают пропуска на блокпосту боевиков.

Через КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию последовало 6 граждан. Сейчас они ожидают перед блокпостом на временно оккупированной территории Украины, где наемники установили противотанковые заграждения.

Сейчас только перед КПВВ «Марьинка» собралось около 100 пешеходов, среди них – 70 человек пожилого возраста и до 10 детей. Некоторые из них ожидают пропуска еще с 6 часов утра.