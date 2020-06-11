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Монахини Ольшанского монастыря Украинской Православной Церкви  выпустили новую коллекцию керамики.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», посмотреть и приобрести изделия из новой коллекции можно в самой обители, а также в киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре. 

«В гончарной мастерской нашего монастыря сезонное пополнение. Вот такая невероятная красота родилась трудами рук ольшанских сестёр, и всё это можно приобрести в монастырской лавке не только у нас, но и в Киевском Троицком Ионинском монастыре, подворьем которого является обитель в Ольшанке», - сказано в сообщении. 

Священный Синод УПЦ принял решение об открытии женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в селе Большая Ольшанка Васильковского района Киевской области 11 ноября 2008 года. Основать женский монастырь было решено в память бывшего Знаменского скита Ионинского монастыря. Земли Большой Ольшанки и прилегающих сёл Киевской области до конфискации церковной собственности в XVIII веке принадлежали киевскому Флоровскому монастырю. 

В Ольшанском монастыре работает своя гончарная мастерская, а обитель знаменита своими керамическими изделиями.
ForUm

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