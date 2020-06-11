В день празднования Святого Духа, 8 июня, в Свято–Александровском кафедральном соборе Мелитополя прошло праздничное богослужение, после которого по улицам города состоялся автопробег с мощами священноисповедника Феодосия Мелитопольского.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Запорожскую епархию, автопробег заменил традиционный крестных ход из–за карантина.

После окончания богослужения благочинный церквей города Мелитополя протоиерей Максим Смирнов поздравил всех с днем Святого Духа. Священник также отметил, верующим необходимо соблюдать рекомендованные карантинные нормы, но при этом «молитва и христианская жизнь не должна уходить в сторону».