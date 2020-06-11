Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упростила с 1 июля процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Регулятор рынка НКРЭКУ упростил правила перехода к другому поставщику газа и теперь украинцы, наконец, смогут свободно выбирать поставщика, базируя свой выбор на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживания», – говорится в сообщении.

Так, по данным НАК, если потребитель живет в Житомирской области, но хочет выбрать поставщика из Винницкой - по новым правилам это можно сделать в несколько кликов, отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику.

«С 1 июля должен заработать рынок газа для населения. И упрощение процедуры смены поставщика было одним из необходимых условий для полноценного старта открытого рынка. Второе условие - это запуск работы «поставщика последней надежды» (ППН). Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины должен избрать ППН на конкурсе», – сказано в сообщении.