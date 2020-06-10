В Запорожской епархии Украинской Православной Церкви в период карантина организовывают для детей прогулки и занятия на свежем воздухе.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Запорожскую епархию, 6 июня воспитанники воскресной школы «Пчёлки» Свято-Покровского архиерейского собора Запорожья завершили учебный год встречей в парке «Дубовая роща».

«Встреча проходила в Троицкую поминальную субботу и поэтому была посвящена нашим предкам. Мы проходили увлекательный квест «В поисках Света Истины». Команда детей воскресной школы по заданию Княгини Ольги несла Свет Истины на Киевскую Русь. Для этого детям понадобилось проявить мужество, знания и находчивость в спасении своего товарища от половцев: они находили 9 заповедей Божиих, а одну из них пришлось вспоминать», - рассказали организаторы.

Ученики и преподаватели воскресной школы «Виноград» при храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы села Константиновка 8 июня совершили велосипедную прогулку по селу и его околицам. После молебна настоятель храма архимандрит Макарий (Шадрин) благословил детей и окропил святой водой, пожелав благополучной велосипедной прогулки.

«Территория самого большого села Украины достаточно велика и прекрасно подходит для велосипедного путешествия.

Несколько лет назад дети уже совершали велопробег по селу, и проводился урок на природе в парке. В этот раз было принято решение проехать еще и околицами села», - рассказали о велопрогулке в Запорожской епархии.