Европейская комиссия одобрила предоставление Украине займа на сумму в 500 млн евро в рамках своей четвертой программы макрофинансовой помощи Киеву и готовит и дальнейшую помощь на борьбу с коронавирусом.

Таким образом, говорится в сообщении Еврокомиссии, Европейский союз предоставил Украине макрофинансовой помощи на общую сумму займов в 3,8 миллиарда евро от 2014 года, и это самый большой объем такой помощи, которую ЕС предоставил какой-либо отдельной стране-партнеру, передает Радио Свобода.

При этом в ЕС обратили внимание, что, кроме этого, там также готовят предоставление Украине дальнейшей срочной помощи для борьбы с последствиями коронавирусной пандемии.

Предоставление нынешнего второго и последнего транша макрофинансовой помощи стало возможным после того, как Украина выполнила двенадцать требований, согласованных с ЕС. Среди них – мероприятия по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, управления государственными финансами, банковском секторе, энергетике, здравоохранения и социальной политики.

Кроме того, отметили в ЕС, Украина сейчас завершает согласовывать новое соглашение «стенд-бай» с Международным валютным фондом и выполнила также связанные с этим требования.

Средства по программе макрофинансовой помощи предоставляются в качестве займа на большой срок под низкий процент. Первый транш нынешней программы на сумму в 500 млн евро был предоставлен Украине в декабре 2018 после того, как власть выполнила необходимые требования.

Кроме того, ЕС предоставит Украине другой пакет макрофинансовой помощи на 1,2 миллиарда евро, что имеет целью ограничить негативные экономические последствия коронавирусной пандемии. Первый транш этого пакета Еврокомиссия готова предоставить Украине сразу после заключения с Киевом меморандума о взаимопонимании. В нем будут прописаны условия, которые Украина обязуется выполнить для получения второго транша этой помощи.

Программы макрофинансовой помощи Евросоюза предназначены для стран-соседей как чрезвычайный инструмент реагирования на кризисы в случае, если эти страны сталкиваются с проблемы с балансом платежей, и являются дополнениями к помощи, которую предоставляет МВФ.

Нынешнюю четвертую программу макрофинансовой помощи на общую сумму до 1 миллиарда евро ЕС одобрил для Украины по ее просьбе в 2018 году. Перед тем Украина получила по таким же программами займов на сумму в 2,8 миллиарда евро за время от 2014 до 2017 года: 1,6 миллиарда евро по двум первым программам в 2014-2015 годах и 1,2 миллиарда евро по третьей программе в 2015 -2017 годах.