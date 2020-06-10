В Новомосковске Днепропетровской области в больнице скончался депутат местного горсовета Андрей Александрович, получивший множественные ожоги тела во время взрыва и пожара в своей квартире, сообщила местная «Полезная газета».

«Вечером 9 июня 2020 года, на 39 году жизни, остановилось сердце мужа, отца, друга, а также нашего коллеги, редактора и журналиста Андрея Александровича Владимировича», - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв и пожар в квартире на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома на улице Гетманской произошел 9 июня около 5:40.

Из квартиры на 4-м этаже с помощью аппарата защиты органов дыхания был спасен мальчик, ориентировочно 7 лет, которого пожарные вывели по лестничной клетке на свежий воздух.

Во время пожара пострадал владелец квартиры, 1981 года рождения, которого с предварительным диагнозом ожоги тела I-II степени в тяжелом состоянии госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу.

Огнем уничтожено домашнее имущество в квартире, где возник пожар, и разрушена внутренняя стена с соседней квартирой. Также в результате происшествия повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже. Общая площадь пожара составляет 30 кв. метров.