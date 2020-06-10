Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область. Он проверит реализацию национальной программы «Большая стройка» в регионе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
Зеленский также ознакомится с работой врачей Черниговщины во время эпидемии коронавируса и встретится с предпринимателями аграрного сектора области.
Кроме того, президент пообщается с коллективом одного из черниговских университетов.
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