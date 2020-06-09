также в разделеОбщество
9 июня. Картина дня 21
МН17: Обвинение отбросило российские аргументы о «Буке» 20
Сообщили о подозрении двум «беркутовцам», оклеветавшим активиста Майдана 12
Представители «Л/ДНР» нервно отреагировали на появление переселенцев в ТКГ 25
В Херсоне выздоровели все заболевшие COVID-19 18
Уроженцу Севастополя дали десять лет за «шпионаж» 14
Стала известна причина обысков в университете Шевченко 14
Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке 16
Организатору перестрелки в Броварах сообщили о подозрении 17
Суд отказал экс-руководству Приватбанка в иске о защите деловой репутации 12
Президент поручил пересмотреть правила работы детских лагерей 25
Президент поручил реформировать Службу внешней разведки 32
Полиция по заявлению Минздрава открыла дело из-за несостоявшейся закупки костюмов биозащиты 12
В телах членов экипажа МН17 обнаружено 29 стальных осколков 34
В Иране по делу сбитого самолета МАУ задержали 6 человек 14
Стрелявший в украинцев Пореченков снялся в российской рекламе Danone 22
Венедиктова: Холодницкий может переизбраться на второй срок 22
Аваков просит выделить 2,5 миллиарда на «карантинные» доплаты сотрудникам МВД 17

Начальнику так называемого «управления миграционной службы МВД Луганской народной республики» и его заместителю сообщено о подозрении по факту принудительной «паспортизации» граждан Украины, проживающих на неподконтрольной органам государственной власти территории.

Как сообщил Офис генпрокурора, действия «должностных лиц» квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, с 2018 года оккупационная администрация РФ с привлечением «должностных лиц» учреждений в сферах образования, медицины, социальной защиты начала процесс выдачи местным жителям «паспортов ЛНР». Ответственность за ведение политики насаждения гражданства псевдореспублики возложена на руководство «управление миграционной службы» оккупационной администрации РФ. Невыполнение требования получения «документа» является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнении с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений и тому подобное. По предварительным данным, паспорта «ЛНР», вероятно, получили более 200 тысяч человек.

«Принудительный характер «паспортизации» нарушает законы и обычаи войны, определенные положениями статей 3, 8, 52 Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола от 8 июня 1977 (Протокол I)», - отметили в ОГП.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
16
Теги