Начальнику так называемого «управления миграционной службы МВД Луганской народной республики» и его заместителю сообщено о подозрении по факту принудительной «паспортизации» граждан Украины, проживающих на неподконтрольной органам государственной власти территории.

Как сообщил Офис генпрокурора, действия «должностных лиц» квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, с 2018 года оккупационная администрация РФ с привлечением «должностных лиц» учреждений в сферах образования, медицины, социальной защиты начала процесс выдачи местным жителям «паспортов ЛНР». Ответственность за ведение политики насаждения гражданства псевдореспублики возложена на руководство «управление миграционной службы» оккупационной администрации РФ. Невыполнение требования получения «документа» является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнении с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений и тому подобное. По предварительным данным, паспорта «ЛНР», вероятно, получили более 200 тысяч человек.

«Принудительный характер «паспортизации» нарушает законы и обычаи войны, определенные положениями статей 3, 8, 52 Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола от 8 июня 1977 (Протокол I)», - отметили в ОГП.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.