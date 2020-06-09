В Мелитополе Запорожской области увеличили колокольню кафедрального собора Украинской Православной Церкви, чтобы лучше был слышен звон.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Запорожскую епархию, 6 июня, накануне праздника Святой Троицы, собор во имя святого благоверного князя Александра Невского в Мелитополе украсили реконструированной колокольней.

«Идея реконструкции возникла летом 2019 года, - рассказывает ключарь собора протоиерей Александр Виниченко. - Высота колокольни была ниже центрального купола. По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки решили изменить конструкцию - поднять колокольню, чтобы звон был лучше слышен».

Работы начались еще осенью, но на зиму временно приостановились. Потом реконструкции помешал карантин. Работу завершили накануне праздника Троицы.

«Высота обновленной колокольни составляет 21 метр, а ее диаметр - 3,3 метра. Шатер и купол покрыты булатом - синим и золотым. В планах — перекрытие крыши, обновление фасада собора и замена колоколов», - рассказал отец Александр.