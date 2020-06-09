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Православные волонтеры на Троицу раздавали аир, чтобы собрать деньги на лечение  онкобольных детей.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Волынскую епархию, 7 июня, в день Святой Троицы, участники общества имени Николы Святоши устроили традиционную благотворительную акцию.

Православные волонтеры раздавали верующим, которые пришли на праздничное богослужение, аир, и собирали средства на лечение онкобольных детей.

«В течение дня организаторам благотворительной акции удалось собрать 5 269 гривен и 100 долларов. Участники общества искренне благодарят всех неравнодушных людей, которые присоединились к благотворительной акции», - рассказали в пресс-службе Волынской епархии УПЦ.
ForUm

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