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На Житомирщине освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Андрея Первозванного. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Житомирскую епархию, чин освящения храма в городе Новоград-Волынский 9 июня возглавил митрополит Никодим.

После чина освящения иерарх возглавил Божественную литургию.

Во время богослужения духовенство и верующие УПЦ молились о прекращении мировой пандемии и быстром выздоровлении больных.

После богослужения митрополит Никодим пожелал собравшимся, чтобы новый храм стал для каждого человека благодатным очагом молитвы, тепла и любви, а благотворителям и строителям храма вручил церковные ордена и почетные грамоты.
ForUm

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