Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Интерфакс. В интересах какого государства он действовал, не уточняется.

Подсудимого разоблачили сотрудники ФСБ. Его дело суд рассматривал в закрытом режиме.

«Мужчина, 1970 года рождения, собирал, хранил и передал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей, действительных наименованиях воинских частей, раскрыл штатную численность, наличие вооружений, военной спецтехники», - говорится в пресс-релизе суда.