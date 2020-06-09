Президент Владимир Зеленский заявил, что с уважением относится к первому президенту Украины Леониду Кравчуку, который дал стране независимость, среди исторических фигур также ему близок Богдан Хмельницкий.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос Украинской правды.

«Я очень с уважением отношусь к Кравчуку. Он дал Украине независимость. Чтобы там ни было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он – первый президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно. Но… Дипломатия, переговоры и хитрость Богдана Хмельницкого - там у него всего было очень много. Он воевал, потом с ними садился за стол. Затем мирился, затем союзничал. Все выкручивал, что потом забирал обратно в Украину. Есть очень много разного о Богдане Хмельницком - о чем-то договорился, кому-то продался. Все это, знаете, мелочи, из которых не складывается история Украины», - заявил Зеленский.

Журналисты УП интересовались также отношением Зеленского к проводнику ОУН Степану Бандере, на что глава государства ответил, что оно «разное».

На вопрос, считает ли его героем, Зеленский отметил, что «все люди, которые защищали независимость Украины, - ее сыновья, действительно являются ее героями». Кроме того, по словам президента в Украине «от героя до врага - один шаг».

«Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры на востоке страны. Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», - заявил президент.