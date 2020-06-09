Завтра, 10 июня, с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00 и осуществляться:

для автомобильного сообщения через КПВВ «Марьинка» - дорожный коридор «Донецк - Курахово»;

для пешего сообщения через КПВВ «Станица Луганская» - дорожный коридор «Станица Луганская - Счастье - Новоайдар».

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию гражданам будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Следует заметить, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20.05.2020.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

- при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);

- которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в проведении тестирования по ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.