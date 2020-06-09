За прошедшие сутки, 8 июня, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников.

По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили трех оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.