За прошедшие сутки, 8 июня, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников.
По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили трех оккупантов.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня.
За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.
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