Ситуация с распространением смертельного коронавируса в мире ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«ВОЗ получила сообщения о почти 7 миллионах случаев (заражения коронавирусом – ред.) в мире и о почти 400 тысячах умерших», - сказал он.

Директор организации подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако при этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

«Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», - констатировал глава ВОЗ. В связи с этим он призвал все страны «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с пандемией.

Также он сообщил, что по данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже около семи миллионов случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, Гебрейесус проинформировал, что ВОЗ созывает 9 июня онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми. «Начиная с завтрашнего дня, ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии», - сказал он.

Напомним, в понедельник, 8 июня, в мире количество случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 превысило 7 млн человек.