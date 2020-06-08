Престол нового храма Украинской Православной Церкви в честь Святой Троицы освятили на Закарпатье.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, чин освящения нового престола в Свято-Троицком храме села Котельница Воловецкого района Закарпатской области 7 июня, в день Святой Пятидесятницы, совершил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

После завершения литургии в своем слове владыка поздравил настоятеля храма протоиерея Петра Ляха и всех прихожан с престольным праздником.