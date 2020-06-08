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В Сербской Церкви заявили об ущербе, который наносят мигранты из других стран Боснии и Герцеговине.  

Фото: mitropolija.com

Епископ Бихачско-Петровачский Сербской Православной Церкви Сергий (Каранович) заявил 8 июля, что мигранты не принесут Боснии и Грецоговине ничего хорошего, сообщает официальный сайт Черногорско-Приморской митрополии СПЦ.
По словам владыки Сергия, проблема мигрантов долгое время была не гуманитарной, а политической проблемой, «от которой сербы и боснийцы получают наименьшую пользу и которая наносит им наибольший ущерб».

По мнению епископа Сергия, «создатели демографических тенденций берут лучшее от сербов и боснийцев, унося их в так называемый «белый мир», а нам они приносят несчастных из Пакистана, Афганистана и тех, кто не знает, откуда они».
Получается, говорит владыка, что «те, кто всегда жил здесь, уезжают, а те, кто не слышал об этих местах до прибытия сюда, поселяются здесь».

Епископ подчеркнул, что на данный момент «идут процессы, для которых мы не знаем ни причины, ни конечной цели, но совершенно очевидно, что мигранты не принесут нам ничего хорошего».

Владыка также рассказал, что сербы и боснийцы поражены страхом перед мигрантами, «которые все чаще вступают в конфликты друг с другом, и очень часто со смертельным исходом».

«Бихач считался одним из самых красивых городов в Боснии и Герцеговине, но с тех пор, как он был наводнен мигрантами, город стал символом не красоты, которой он гордился, а страха, который несут этому городу те, кто ему не принадлежит», – сказал епископ Сергий.
ForUm

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