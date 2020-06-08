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Чин основания нового храма Украинской Православной Церкви совершил правящий архиерей Вознесенской епархии архиепископ Алексий (Шпаков).

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Вознесенской епархии, 7 июня, в День Святой Троицы, архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий совершил чин основания храма в честь Святой Троицы в городе Вознесенск.

Владыка Алексий подчеркнул, что «это очень важное событие не только для нашей епархии, а для всего мирового Православия».

«Мы видим, что сейчас нагнетается обстановка и притесняется Православная Церковь. Но, тем ни менее, нашлись те люди, которые имеют благое и непринужденное намерение, чтобы построить не просто дом, а дом имени Божьего. Сегодня мы с вами освятили это место, вложили святые мощи в это место. Будем молиться впредь, чтобы Господь укрепил всех строителей, благоукрасителей, и чтобы Господь всем нам дал сил также помогать в этом великом и праведном деле», – сказал он.
ForUm

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