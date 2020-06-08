Священники Киевской епархии Украинской Православной Церкви передали Бучанской исправительной колонии продукты и антисептики.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киевской митрополии, 5 июня глава Миссионерского отдела Киевской епархии протоиерей Георгий Крючков к празднику передал заключенным Бучанской исправительной колонии к празднику Троицы продукты питания, защитные и антисептические средства.

В связи с карантином гуманитарная помощь была доставлена в исправительное учреждение по почте.

К благотворительной акции также присоединилась братия Рождества Богородицы Десятинного монастыря.

На территории колонии уже много лет существует приход в честь святой Анастасии Узорешительницы, которую опекает миссионерский отдел Киевской митрополии, проводя богослужения и духовные беседы с заключенными.