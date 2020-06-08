За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ООС из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» на подступах к Луганскому российские наемники дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Аналогичное вооружение агрессор применил по оборонным укреплениям у населенного пункта Хутор Вольный. Вблизи Крымского противник два раза обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Павлополя захватчики дважды задействовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам у Широкино противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Украинские военные подавляли огневую активность противника. По данным разведки, за минувшие сутки был ранен один оккупант.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков два воина Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» агрессор дважды обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты неподалеку Новолуганского. Также вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировано у Орехово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» на подступах к Богдановке российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки в результате обстрелов со стороны захватчиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.