СММ ОБСЕ зафиксировала автоколонну грузовиков, которые заезжали в Украину и выезжали из Украины на территории ОРЛО у границы с РФ в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 6 июня, передает Украинская правда.

«В период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков, которые заезжали в Украину, и еще одну автоколонну грузовиков, выезжающих из Украины, на грунтовой дороге недалеко н. п. Черемшино (неподконтрольный правительству, 59 км юго-восточнее Луганска) у границы с Российской Федерацией в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов».

4 июня в 20:40 БПЛА СММ обнаружил по крайней мере 12, вероятно, грузовиков военного типа и сопроводительную универсальную легкую машину, которые стояли автоколонной на грунтовой дороге развернуты на восток, а также 5 человек, которые ходили между грузовиками, примерно за 3,5 км к востоку от Черемшино, ориентировочно в 120 м к западу от границы с РФ, где нет системы пропуска через границу.

В 20:51 в лесополосе примерно за 1,4 км к западу от неподвижной автоколонны БПЛА зафиксировал 3, вероятно, транспортные средства военного типа и еще одно транспортное средство, которые подъезжали к неподвижной автоколонне грунтовой дороге с западного направления. После того как эти машины присоединились к упомянутым выше транспортным средствам, автоколонна уже насчитывала по крайней мере 16 транспортных средств и сопроводительный автомобиль.

В период с 20:52 до 21:22 два грузовика военного типа отделились от автоколонны, отправившись в восточном направлении, и выехали из Украины, а остальные по крайней мере 14 грузовиков военного типа, машин и сопроводительное автомобиль остались на месте.

В период между 21:26 и 21:58 БПЛА зафиксировал, как в Украине въехали две универсальные легкие машины и приблизились к автоколонне из как минимум 14 грузовиков, машин и сопроводительного автомобиля: одна остановилась у автоколонны, а вторая двинулась на запад по указанной выше грунтовой дороге примерно на 2 км к востоку от Черемшино.

Около 22:10 БПЛА зафиксировал вторую автоколонну из 5 грузовиков военного типа, которые въехали в Украину, проехали мимо первую неподвижной автоколонны и двинулись в западном направлении. Тем временем, неподвижная автоколонна отправилась в восточном направлении и выехала из Украины.

В 22:55 БПЛА зафиксировал, как ко второй автоколонне из 5 грузовиков военного типа, которые въехали в Украину, присоединились упомянутые выше 3 транспортные средства военного типа, стоявшие в лесополосе, и еще 2 грузовика военного типа, которые приехали с восточного направления.

Вторая автоколонна, которая теперь насчитывала 10 транспортных средств, отправилась по грунтовым дорогам в западном направлении через Черемшино и н. п. Нижнедеревечка (неподконтрольный правительству, 52 км юго-восточнее Луганска), а затем, по наблюдениям БПЛА, двинулась к объекту в оккупированном Луганске, куда она приехала в 00:24 5 июня.

Отмечается, что СММ ранее фиксировала в этом районе автоколонны грузовиков ночью в октябре 2019 года.