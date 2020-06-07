Об этом сообщает NASA.

Первый контракт был заключен на 187 миллионов долларов. Их должны потратить на создание дизайна модуля, который представят до конца 2020 года. Следующий договор должны заключить уже для производства и испытания модуля.

Модуль Northrop Grumman служить временным жильем для космонавтов. Он будет иметь четыре стыковочных узла и систему жизнеобеспечения. Известно, что космическое жилье планируют сделать в виде небольшой квартиры-студии.

Пилотируемую станцию Gateway должны построить на орбите Луны. Ее планируют построить уже в течение ближайших лет. Она станет базой для экспедиций на поверхность Луны. Ожидается, что запустить станцию вместе с жилым модулем имеют в 2023 году.

Напомним, уже выбраны первые туристы, которые полетят в космос на Crew Dragon.