В Одесской епархии Украинской Православной Церкви рассказали, кто поджег Свято-Успенский мужской монастырь.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор (Васильчук) в эфире телеканала «Перший Козацький».

По его словам, Свято-Успенский мужской монастырь УПЦ в Одессе в ночь на 24 апреля поджег бывший послушник, человек, у которого диагностировали психическое заболевание.

«Это действительно был поджог. Но совершил его человек, который признан психически больным, по освидетельствованию. Он когда-то был в этом монастыре насельником», – отметил архиепископ Диодор.

По словам иерарха, мужчина сознался, что поджечь монастырь ему повелел некий голос.

Архиепископ Диодор также подчеркнул, что поджог случился именно тогда, когда все были на богослужении.

«То, что это было во время богослужения, а не когда все спали, это тоже очень важно. Потому что там было очень много сена на коровнике, который сгорел. Огненная стихия бушевала и могли заняться находящиеся неподалеку здания», – сказал он.

Как сообщалось, ночью 24 апреля на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ в Одессе начался пожар, который продолжался около 3 часов.