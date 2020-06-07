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Нацгвардийци и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и устранением причин, обусловливающих совершение противоправных действий, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать», — информирует ведомство.

Всего планируется привлечь более 500 правоохранителей среди представителей Нацполиции, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардийци и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме.
ForUm

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