Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и устранением причин, обусловливающих совершение противоправных действий, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать», — информирует ведомство.

Всего планируется привлечь более 500 правоохранителей среди представителей Нацполиции, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардийци и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме.