Об этом 6 июня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Антикризисные меры правительства дают первые результаты. Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулась фактически к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5000 новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий», — написал он.

Он напомнил, что правительство обновил программу кредитования «5-7-9%», сняв административные барьеры, а ставка на рефинансирование будет снижена фактически до 0%.

Кроме того, Кабинет министров подал в парламент законопроект, который запустит программу «Новые деньги» для украинских предпринимателей.

«Это так же дешевые ресурсы практически под 0%. Ожидаем быстрое решение Верховной Рады», — считает глава правительства.

Всего на различные программы кредитования бизнеса правительство закладывает примерно 10 млрд грн. Шмыгаль добавил, что если будут видеть дополнительную потребность, то увеличивать эти программы.

Напомним, 4 июня народные депутаты отправили на доработку Программу деятельности Кабинета министров, которую разрабатывали на основе представленных министерствами предложений совместно со всеми парламентскими комитетами.