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С 5 июня открыты для посещения Трапезный храм и Успенский собор Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, информация об этом появилась на официальном сайте Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, в ведении которого находится Верхняя Лавра.

«Рады вам сообщить, что 5 июня 2020 года Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник открыл такие экспозиционные объекты для осмотра: церковь прпп. Антония и Феодосия Печерских с трапезной палатой и Успенский собор», – сказано в сообщении.
ForUm

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