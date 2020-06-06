За последние сутки в России выявили 8 855 новых случаев заболевания коронавирусом, 197 человек умерли.
Об этом сообщает Reuters.
Общее число случаев заражения COVID-19 в России достигло 458 689 человек, погибших — 5725 человек.
В Москве за сутки выявили 1992 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в Москве зафиксировали 193 061 случай заражения. Выздоровели 100 431 заболевший, скончались 2864 человека.
Напомним, с начала эпидемии в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили в 26 514 человек, из них 777 умерли от осложнений, а 11 812 — выздоровели. За минувшие сутки в стране зафиксировали 549 новых случаев заражения, 440 пациентов выздоровели, а 15 — умерли.
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