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Волонтеры Полтавской епархии Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь Полтавской областной клинической психиатрической больнице имени Мальцева.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Полтавскую епархию, 4 июня волонтеры епархиального отдела социального служения и благотворительности посетили медучреждение и передали персоналу гуманитарную помощь.
Для пациентов больницы передали продукты питания, средства гигиены, а также одежду и обувь.

Кроме того, для детского отделения были переданы материалы для ремонта помещения.

«Дни карантина продолжаются, и нет возможности непосредственно увидеться с пациентами, но добро христианин должен нести всегда, даже если будет запрет на дела, то слова поддержки и любви, а также  сердечные молитвы могут приносить огромную пользу ближним», - отметили в Полтавской епархии.
ForUm

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