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Магическое отношение человека к вере как набору неких благочестивых ритуалов приводит к неправильному пониманию смысла церковных традиций, обычаев и вероучения.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Язычество, то есть вера «языков», что по-славянски означает народов, появилось в результате забвения древними народами изначального Откровения Божия. Этими народами было утеряно понимание того, что наш вечный дом – на Небе, а люди были созданы, чтобы его наследовать. Взамен этого земля – место изгнания человечества (Быт. 3:23) – стала рассматриваться не как место испытания и исправления, но как подлинный дом, а временная земная жизнь – как единственно важная. И все, чем обладало человечество, в том числе и религиозные традиции, было подчинено задаче улучшения этой земной жизни», - объяснил митрополит Антоний.

По его словам, человек склонен верить суевериям, поскольку они «обещают улучшить земную жизнь человечества – здесь и сейчас, без необходимости исправления самого человека».

Митрополит Антоний напомнил, что некоторые современные христиане в своих убеждениях руководствуются не верой, а магическим типом мышления.

«От язычника мало отличается и тот христианин, для которого Церковь важна только в земных нуждах. Устроив праздник из крещения собственного ребенка, он не будет приучать его христианской вере и жизни; церковный праздник для него не еще одна возможность соединиться с Богом в Его Святых Тайнах, но лишь повод для застолья; святые его интересуют не как образцы для подражания, но как исполнители его приземленных желаний. Утратив близкого человека, такой тайный язычник будет заботиться о том, как бы соблюсти все связанные с погребением обряды и даже суеверия, забывая о том единственном, что действительно нужно усопшему – об искренней молитве его близких, усиленной исправлением их жизни», - отметил владыка.

Он подчеркнул, что популярность суеверий в народе не зависит даже от развития информационных технологий.

«Распространенность язычества и суеверий никак не связана с наличием либо отсутствием информации или даже наук и технологий – примером может быть вполне языческая Япония. Язычество и суеверия – явления религиозного, духовного порядка, и потому их распространенность имеет духовные, а не материальные причины», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

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