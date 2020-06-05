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Средства массовой информации должны доносить до людей правду, но при этом не сеять вражду.

Фото: Запорожский митрополит Лука / УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, к этому призвал Запорожский митрополит Лука в своем поздравлении ко Дню журналиста Украины, опубликованном на сайте Запорожской епархии.

«Стране нужно знать правду о действиях и намерениях власти, о последствиях решений государственных чиновников. Уверен, что страна также должна знать, что мы не молча наблюдает за действиями сегодняшних чиновников, а адекватно реагируем на них. И донести слова правды можете только вы», - сказано в сообщении.

Владыка Лука также отметил, что средства массовой информации «могут играть различные социально–политические роли - как объединителя, просветителя и миротворца в обществе, так и разрушителя, провокатора, разжигателя вражды и ненависти». 

«К сожалению, современные тенденции свидетельствуют о том, что журналистика может легко превратиться в орудие манипулирования человеческим сознанием. В условиях новой реальности, когда шквал новостных сводок обрушивается на потребителя информации, когда ему некогда перепроверить их достоверность, все чаще используются «фейковые» новости», - отмечает он.

По словам митрополита, для журналистов очень важно «не перенимать недобросовестные приемы»: 

«Затрагивая острые проблемы, нужно стараться уклоняться от соблазна очернительства и осуждения; не сеять рознь между пастырями и верующими с одной стороны, и секулярным миром - с другой, между верой и наукой, между Церковью и государством».

«Верю в вашу поддержку, поскольку без нее нельзя построить счастливую и сильную страну», - заключил Запорожский митрополит.
ForUm

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