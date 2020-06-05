Верующие Украинской Православной Церкви из села Уланов Винницкой области собрали гуманитарную помощь для погорельцев на Житомирщине.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, прихожане храма в честь Вознесения Господня села Уланов вместе со своим настоятелем протоиереем Ярославом Никитиным собрали помощь для жителей села Островы Овручского района Житомирской области.

Именно это село более всего пострадало в результате лесных пожаров.

Настоятель храма в честь Казанской иконы Божьей Марии села Гамарня Малинского района протоиерей Павел Линник доставил помощь пострадавшим.

«Пусть Господь воздаст сторицей всем, кто присоединился к этому доброму делу», - прокомментировали новость в Винницкой епархии.