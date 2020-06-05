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Кабинет Министров Украины увеличил до 19 360 гривен должностной оклад Киевского городского головы. Об этом говорится в постановлении правительства от 3 июня, сообщает Укринформ.

В частности, месячный должностной оклад председателей областных советов и Киевского городского головы увеличен с 17,76 тыс. грн до 19,36 тыс. грн. Также оклады первых заместителей и секретаря Киевсовета увеличен до 16,94 тыс. грн (ранее - 15,54 тыс. грн), заместителей до 15 125 тыс грн с 13,88 тыс. грн. Оклад специалистов аппарата советов вырос до 4,5 тыс. грн (ранее было 3,8 тыс. грн).

Кроме того, должностные оклады председателей райсоветов выросли с 14,27 тыс. грн до 15,52 тыс. грн. Также выросли оклады местных, сельских и поселковых голов - до 16,94 с 11,5 тыс. грн в зависимости от группы городов до 15,54 с 9,5 тыс. грн.

Согласно постановлению, правительство рекомендовало руководителям органов местного самоуправления осуществлять выполнение этого постановления только в пределах фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов.
ForUm

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