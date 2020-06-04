В Одессе 4 июня почтили память святителя Иннокентия (Борисова).

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Одесской епархии, в день памяти святителя Иннокентия митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе.

После завершения литургии перед ракой с мощами святителя Иннокентия был отслужен праздничный молебен.

Святитель Иннокентий, архиепископ Одесский, родился 15 декабря 1800 года в г. Ельце, Орловской губернии. В 1848 году назначен на службу в Херсонско-Таврическую епархию, кафедральным городом которой была Одесса. Исключительное значение деятельности святителя проявилось во время Крымской войны. Своей молитвой пред чудотворным Касперовским образом Божией Матери святой дважды предотвращал разрушение Одессы неприятельским флотом. Святитель посещал поля сражений, совершая молебны и укрепляя дух защитников Отечества. По окончании войны все свои силы святитель отдал восстановлению церковной жизни в епархии. Скончался 25 мая 1857 года. В 1997 святитель Иннокентий (Борисов) был причислен к лику святых.