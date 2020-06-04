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В поселке Смолино Киpовогpадской области верующие Украинской Православной Церкви  восстанавливают храм Успения Пресвятой Богородицы.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Точка доступа», на восстановленную колокольню церкви уже установили золотой купол.

Также ансамбль колоколов пополнился дополнительным большим колоколом, изготовленным за счет местной семьи благотворителей.

Во времена советской власти этот хpам служил амбаром и зернохранилищем, и дважды за историю был клубом – сельским и молодежным.

«Трудами настоятеля храма и энтузиастов, при содействии и помощи местных властей и неравнодушных меценатов храм постепенно возрождается. Это уже вторая попытка общины за последние семь лет предоставить единственному в поселке культовому сооружению  первозданный вид. В результате креативных идей достроен второй этаж с большим залом для воскресной школы и рабочая комната священнослужителей», - рассказал местный житель Виктор Юрченко.
ForUm

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