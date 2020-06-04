Катавшийся на BMW в Одессе 12-летний мальчик является фигурантом 10 уголовных производств, сообщает пресс-служба полиции.



12-летний подросток похитил ключи от транспортного средства у своего знакомого и решил покататься. Проехав около ста метров, парень попал в поле зрения патрульных.

Около 22:00 патрульные заметили машину на улице Святослава Рихтера, которая двигалась в направлении улицы Центральный Аэропорт.

На требование остановить авто водитель не реагировал и всячески нарушал правила дорожного движения создавал аварийные обстоятельства другим участникам дорожного движения, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не выполнял требования дорожных знаков и разметки.

Учитывая, что за рулем транспортного средства может находиться несовершеннолетний водитель и автомобиль движется с явными техническими неисправностями,

инспекторы преследовали машину и передавали направление движения BMW в радиоэфир, с целью отвода транспортных средств и предупреждения пешеходов.

Впоследствии, на улице Святослава Рихтера, водитель при повороте не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и автомобиль остановился.

За рулем задержанного автомобиля BMW находился 12-летний парень, которого инспекторы отстранили от управления.

На место происшествия были вызваны родители ребенка. Вместе их доставили в территориальный отдел полиции.

На счету парня уже есть одно незаконное завладение транспортным средством, а также кражи телефонов, кошельков, денег и велосипеда. Сейчас досудебное расследование завершено в восьми производствах, они на рассмотрении в суде, где решается вопрос о применении к парню мер воспитательного характера.

После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать будет привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 КУоАП, девятый раз за этот год.