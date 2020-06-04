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В Виннице почтили память митрополита Украинской Православной Церкви Макария (Свистуна) в годовщину его смерти.  

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, 4 июня митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совершил литию в Крестовоздвиженском храме Винницы по почившему митрополиту Макарию в 13-ю годовщину его смерти.

Традиционно в день памяти Винницкого митрополита совершается панихида на его могиле на территории Спасо-Преображенского собора, однако в этом году она прошла без массового участия верующих. 

«К сожалению, в связи с продолжением карантина в Украине, соборное богослужение на могиле почившего архиерея пока невозможно. По благословению митрополита Варсонофия панихиду на могиле митрополита Макария совершили священники епархии», - рассказали в Винницкой епархии.
ForUm

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