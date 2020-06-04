Во время рабочей поездки в Хмельницкую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьей погибшего заместителя командира группы 8-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ, Героя Украины старшины Романа Матвийца. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Матвиец с мая 2014 принимал непосредственное участие в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, неоднократно выполняя важные, сложные и опасные задания в тылу противника.

Он погиб 23 июля 2016 в бою у Новозвановки, выполняя задание по ведению разведки.

Разведгруппа, возглавляемая Матвийцем, попала в засаду и была обстреляна противником. Трое разведчиков получили ранения. Во время боя Матвиец, прикрывая своих раненых товарищей огнем, героически бросился в направлении пулеметного расчета противника и уничтожил его. Своими действиями он дал возможность раненым разведчикам отойти в безопасное место. Таким образом старшина Матвиец спас жизнь побратимов, но при этом сам получил смертельные ранения.

Во время общения с семьей президент объявил указ о присвоении Матвийцю звание Героя Украины и вручил жене погибшего Валентине Александровне орден «Золотая звезда».

«Роман отдал самое дорогое - свою жизнь - за нашу с вами независимость. И мы никогда не забудем этого подвига», - сказал Зеленский.

Глава государства также подарил сыну Матвийця планшет, о котором мальчик мечтал.