также в разделеОбщество
Минздрав назвал причину резкого увеличения выявленных случаев COVID-19
В полиции снова скандал – на этот раз в Ивано-Франковске 3
Нацсовет проверит телеканал «Прямой» из-за двух слов ведущего 8
Укрзализныця отправила первые поезда в западные области 9
Зеленский предложил отменить визы для иностранных туристов 15
Аваков о Кагарлыке: Такие случаи есть в любой стране мира 14
Зеленский хочет сделать из не работающего 20 лет хмельницкого аэропорта грузовой хаб 12
Нацгвардия усилила патрулирование азовского побережья 14
Суд отложил рассмотрение дела экс-беркутовцев до осени 14
«Стену» на границе построили на 40% 12
В Украине ввели новые воинские звания 61
Зеленский внепланово сходил в студенческое общежитие в Хмельницком 20
В СБУ не подтвердили открытие дела против Степанова 9
Нардеп: СБУ завела дело против Степанова 36
Полиция изучит нарушение карантина Зеленским 20
ВР ввела уголовную ответственность для «воров в законе» 22
Полиция проводит обыски в университете Шевченко 20
Денисова обратилась в Нацсовет из-за разглашения данных потерпевшей в Кагарлыке 45

Во время рабочей поездки в Хмельницкую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьей погибшего заместителя командира группы 8-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ, Героя Украины старшины Романа Матвийца. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Матвиец с мая 2014 принимал непосредственное участие в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, неоднократно выполняя важные, сложные и опасные задания в тылу противника.

Он погиб 23 июля 2016 в бою у Новозвановки, выполняя задание по ведению разведки.

Разведгруппа, возглавляемая Матвийцем, попала в засаду и была обстреляна противником. Трое разведчиков получили ранения. Во время боя Матвиец, прикрывая своих раненых товарищей огнем, героически бросился в направлении пулеметного расчета противника и уничтожил его. Своими действиями он дал возможность раненым разведчикам отойти в безопасное место. Таким образом старшина Матвиец спас жизнь побратимов, но при этом сам получил смертельные ранения.

Во время общения с семьей президент объявил указ о присвоении Матвийцю звание Героя Украины и вручил жене погибшего Валентине Александровне орден «Золотая звезда».

«Роман отдал самое дорогое - свою жизнь - за нашу с вами независимость. И мы никогда не забудем этого подвига», - сказал Зеленский.

Глава государства также подарил сыну Матвийця планшет, о котором мальчик мечтал.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
20
Теги