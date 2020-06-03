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С 19 декабря прошлого года по 29 мая 2020 года на Донбассе погибли 33 украинских военнослужащих, 235 – получили ранения.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время переговоров с федеральным министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, сообщает пресс-служба ОП.

«Мы донесли до партнеров нашу обеспокоенность тем, что не выполняется едва ли не самое важное условие для продвижения к миру – до сих пор не прекращаются обстрелы! С 19 декабря прошлого года по 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 были ранены», - заявил Ермак.

При этом он подчеркнул, что боевики продолжают использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Также Ермак акцентировал, что Россия и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования должны обеспечить наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ безопасный и надежный доступ на временно оккупированные территории Украины.  

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что посмотрел в глаза Путину и увидел, что тот хочет прекращения войны.
ForUm

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