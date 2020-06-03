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За минувшие сутки, 2 июня, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Старогнатовки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 152-го калибра и 82 мм минометы.

Неподалеку Павлополя российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня: утром из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а с наступлением темноты, кроме этого, еще применили неуправляемые ракетные снаряды и стрелковое оружие.

У Богдановки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Марьинкой - снайперское оружие.

Украинских защитников у Водяного враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» по защитникам Майорска, Новозвановки и Хутора Вольного вооруженные формирования РФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность.

По данным разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
ForUm

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