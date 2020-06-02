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В полицию доставили 10 участников беспорядков на промтоварном рынке «7-й километр», расположенном в пригороде Одессы.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, утром на указанном рынке неизвестные в масках зашли в магазин тканей, где устроили погром со стрельбой, передает УНИАН.

«Избили реализаторов, и скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах. Для установления места нахождения и задержания этих лиц в действие введен оперативный план «Перехват», - сообщил Бех.

По его информации, представители потерпевшей стороны решили «дать ответ» оппонентам, так как уверены, что нападавшие – их соотечественники (уроженцы Сирии), которые также торгуют тканями, но в другом магазине, и у них ранее был бытовой конфликт из-за мест парковки автомобилей. Они, вооружившись пистолетами для стрельбы резиновыми пулями и битами, отправились к магазину оппонентов, где начали бить витрину. «Полицейские, которые прибыли на место ЧП, остановили противоправные действия и доставили в отделение полиции 10 человек», - рассказал Бех.

В полицию доставлены те, кто пришел мстить за погром и ранение мужчин. По факту открыто уголовное производство ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников, которые после погрома в магазине скрылись с места происшествия.

Бех уточнил, что в результате стрельбы в магазине ранения получили двое мужчин 1982 и 1990 годов рождения, которых доставили в больницу. По предварительным данным, у одного из них – огнестрельные ранения и резаные раны лица, у другого – закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, 2 июня в Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке.
ForUm

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