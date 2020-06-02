Семья священника Украинской Православной Церкви пошила и передала тысячу защитных масок для жителей Буковины.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, семья настоятеля прихода в честь Вознесения Господня Черновцов протоиерея Павла Павленка сшили тысячу защитных масок для буковинцев.

500 масок бесплатно передали в пульмонологическое отделение Черновицкой областной клинической больницы. Еще 500 масок будут переданы на приходы Черновицко-Буковинской епархии, где для соблюдения масочного режима на карантине их будут бесплатно раздавать верующим.

Как рассказали в епархии, семья протоиерея Павла Павленка уже не в первый раз заботится о безопасности жителей Буковины. Так, в марте семья священника уже передала 500 защитных масок в отдел здравоохранения Черновицкой ОГА на нужды жителей региона.