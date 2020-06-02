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Священники Ровенской епархии Украинской Православной Церкви снова стали донорами крови.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу «Рівне. Голос Церкви» в Фейсбук, 2 июня клирики Ровенской епархии в очередной раз сдали кровь. 

«В Ровенский областной центр службы крови просьбы поступают из всех больниц области. Заказов стало больше, поскольку из-за карантина в районах закрыли пункты забора крови, и крови не хватает. Поэтому наших священнослужителей, как старых друзей, попросили еще раз пополнить ряды доноров», - рассказала рекрутер донорства Ровенского областного центра службы крови Елена Засмолина.

Священники Ровенской епархии в течение месяца уже во второй раз становятся донорами.

«На прошлой неделе несколько священников и мирян уже сдавали кровь, - рассказывает протоиерей Виктор Земляной, руководитель отдела по урегулированию межконфессиональной ситуации при Ровенской епархии УПЦ. - Мы продолжаем это благое дело и, надеемся, что своим примером поощрим больше людей приходить и делиться ценным материалом, который спасает человеческие жизни».

Как сообщалось, 29 мая клирики и миряне Ровенской епархии сдали кровь для Ровенского областного центра крови. 
ForUm

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