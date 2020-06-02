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Президент Украины Владимир Зеленский создал консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины и назначил Сергея Куницына ее председателем.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что совет создается «с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, незаконно находящихся на временно оккупированной территории Украины в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Согласно документу, Куницын должен внести в недельный срок проект положения о консультативном совете по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Ранее Куницын был председателем Севастопольской городской государственной администрации, представителем президента Украины в АРК, возглавлял правительство Автономной Республики Крым, был депутатом крымского парламента, Верховной Рады Украины.

С 2004 года Куницын является председателем Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО.
ForUm

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