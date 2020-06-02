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Турция начнет принимать иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом.

Стороны определили приоритеты развития стратегического партнерства между Украиной и Турцией на ближайшую перспективу, определили ключевые двусторонние мероприятия высокого уровня, которые планируется провести после улучшения эпидемиологической ситуации.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Турции договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции состоится в Анталье.

Справка: В 2019 году объем товарооборота между Украиной и Турецкой Республикой составил почти 5 млрд долл. США (+ 20%).

1 февраля 2019 состоялся официальный визит МИД Турции М.Чавушоглу в Украину (Одесса). В его рамках было проведено заседание Совместной группы стратегического планирования.
ForUm

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