Белоцерковская епархия Украинской Православной церкви просит помочь вдове священника, которая нуждается в молитвенной и материальной помощи.

Фото: nechytailo.fund

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, 50-летняя вдова священника поломала ногу и нуждается в срочной операции.

«Дорогие братья и сестры! Супруга покойного священника матушка Наталья Белоус (с. Кирданы Таращанского района) потерпела тяжелую травму и нуждается в срочной операции. Просим вас по возможности помочь ей молитвенно и материально», – сказано в сообщении.

Клирик Белоцерковской епархии УПЦ, настоятель Свято-Успенского храма в с. Кирданы протоиерей Сергий Белоус скончался 29 октября 2014 на 43-м году жизни после непродолжительной болезни. У отца Сергия остались жена, дочь и сын.

Пожертвования можно присылать на карту ПриватБанка: 5168 7573 6799 8343, Белоус Наталья Николаевна.

Контактный телефон: +38-097-302-01-67, матушка Наталья.