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В Одессе наградили православную молодежь и священников Украинской Православной Церкви, которые принимали участие в благотворительном проекте по поддержке бездомных и малоимущих людей, а также многодетных семей в период карантина.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии, активисты ежедневно кормили 150-250 человек нуждающихся. 

«Больше двух месяцев молодежные активы, действующие при храмах, организовывали поставку продуктовых наборов, горячих обедов и сухпайков тем, кто в этом остро нуждался», - отметили в пресс-службе епархии.

Представители молодежных объединений храмов Одессы и священнослужители, участвовавшие в проекте, были награждены грамотами с благодарностями от лица Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия и митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

«В качестве символа крепкого и плодотворного содружества Церкви и молодежи в парке Свято-Покровского скита был посажен дуб, после чего всех присутствующих ждала трапеза и дружеское общение», - рассказали в епархии.

Как сообщалось ранее, в Одессе УПЦ совместно с рестораторами доставила 25 тыс благотворительных обедов на сумму более 1,2 млн грн.
ForUm

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