К Международному дню защиты детей около 700 детей на Закарпатье получили сладкие подарки от Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, молодежный отдел при поддержке прихожан поздравил детей из восьми детских учреждений и 20 семей.

Дети получили в подарок сладости, соки и фрукты. Кроме того, семьям, в которых воспитываются дети с особыми потребностями, были вручены продуктовые наборы.

«Чрезвычайно рады, что мы смогли за день побывать в восьми различных детских учреждениях и тех местах, где находятся те, которые всегда остаются детьми. В целом мы посетили более 20 семей, которым также передали подарки» -, рассказал глава молодежного отдела Мукачевской епархии архимандрит Агапит (Шпиняк).