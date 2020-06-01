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К Международному дню защиты детей около 700 детей на Закарпатье получили сладкие подарки от Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, молодежный отдел при поддержке прихожан поздравил детей из восьми детских учреждений и 20 семей. 

Дети получили в подарок сладости, соки и фрукты. Кроме того, семьям, в которых воспитываются дети с особыми потребностями, были вручены продуктовые наборы.

«Чрезвычайно рады, что мы смогли за день побывать в восьми различных детских учреждениях и тех местах, где находятся те, которые всегда остаются детьми. В целом мы посетили более 20 семей, которым также передали подарки» -, рассказал глава молодежного отдела Мукачевской епархии архимандрит Агапит (Шпиняк).
ForUm

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